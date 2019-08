Gagnez vos entrées pour la Maison du Pain et la Cité de l'Automobile avec France Bleu Elsass

La Maison du Pain à Sélestat

Au cœur de l’Alsace, à deux pas de la Bibliothèque Humaniste et à quelques minutes du Château du Haut Koenigsbourg, la Maison du Pain d’Alsace vous accueille pour vous faire vivre l’histoire du pain dans un lieu unique. Un tout nouveau parcours muséographique vous emmène à la découverte de l’histoire du pain avec 5 espaces de visites rénovés en 2018. Du premier épi de blé aux premières farines, du travail de l’artisan boulanger d’hier à celui d’aujourd’hui, des légendes du bretzel au kougelhopf, venez découvrir le pain sous toutes ses formes. Pour que l’histoire soit complète, les boulangers de la maison vous accueillent au fournil pour mettre vos sens en émoi : pains spéciaux, kougelhopfs, bretzels, pain d’anis, bredle sont produits et cuits sur place. Des animations mains à la pâte pour petits et grands sont proposés tout au long de l’année. Un salon de thé vient compléter la promesse d’un moment savoureux à Sélestat !

Exposition "Incomparables Bugatti"

Bugatti fête ses 110 ans à la Cité de l'Automobile de Mulhouse avec une exposition exceptionnelle ouverte jusqu'au 3 novembre 2019. L’exposition présente supercars contemporaines et bolides historiques, entre passé glorieux et futur audacieux. Des objets uniques, des archives rares, et des véhicules exceptionnels mettent en perspectives les influences et les rapports intimes entre les membres de la famille Bugatti, puis les acteurs successifs de cette saga industrielle, pour illustrer l’identité unique des voitures les plus spectaculaires de l’histoire de l’automobile, de la légendaire « Royale » à nouvelle Bugatti Divo.

