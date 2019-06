Gagnez vos entrées pour le château du Fleckenstein avec France Bleu Elsass

Fleckensteiner Weiher, Lembach, France

Le château du Fleckenstein

Découvrez le Château du Fleckenstein. Plongez dans l’histoire et découvrez le château fort à votre rythme de manière autonome, ou accompagné d’un guide. Que vous soyez entre adultes, en famille ou avec un groupe scolaire, vous trouverez des formules de visites adaptées à vos besoins et à vos envies !

Plongez dans la spirale de l’espace et du temps pour traverser les murs et les siècles dans le sillage du chevalier fantôme Hugo. En relevant les défis qui vous attendent en forêt et dans l’impressionnant château troglodytique, vous êtes initiés aux mystères du Moyen Âge et devenez le héros de l’histoire.

Triomphez en réussissant à reconstruire la forteresse et rejoignez ainsi la grande famille des barons de Fleckenstein.

France Bleu Elsass vous fait profiter du château du Fleckenstein et vous offre les entrées pour quatre personnes

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 16 juin 2019 à minuit.