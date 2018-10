France Bleu Elsass vous offre une sortie amusante et éducative au château des Défis au Fleckenstein et au Wipfelpfad à Fischbach-bei-Dahn en Allemagne pour toute une famille.

Fleckensteiner Weiher, Lembach, France

Le château du Fleckenstein

Découvrez le Château des Défis© au Fleckenstein. Enfin une leçon d’histoire amusante qui réunit toutes les générations ! Vivez pendant 3h une aventure médiévale que chacun peut faire à son rythme, à la fois, au P’tit Fleck, en forêt et à l’intérieur du château.

Plongez dans la spirale de l’espace et du temps pour traverser les murs et les siècles dans le sillage du chevalier fantôme Hugo. En relevant les défis qui vous attendent en forêt et dans l’impressionnant château troglodytique, vous êtes initiés aux mystères du Moyen Âge et devenez le héros de l’histoire.

Triomphez en réussissant à reconstruire la forteresse et rejoignez ainsi la grande famille des barons de Fleckenstein.

Le Wipfelpfad à Fischbach-bei-Dahn

Un chemin dans la cime des arbres dans la forêt de la Pfalz en Allemagne. Promenez-vous sur des ponts suspendus à 18 mètres de hauteur avec une tour d'observation à 40 mètres et vivez une expérience inoubliable. Le parcours est accessible à tous. Des stations interactives de jeu parsèment le chemin de 270 mètres et un tobbogan géant en spirale attend les plus téméraires.

