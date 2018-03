Besançon, France

LE CIRQUE ! Ce simple mot n’évoque-t-il pas dans la mémoire de tout un chacun la magie, la féerie, le rêve ?

Le cirque ! C’est incontestablement l’invitation au voyage ! Ses animaux exotiques venant de différents continents, véritables acteurs du spectacle, ne nous suggèrent-ils pas de les suivre au fin fond de leur royaume ? Et cette relation fabuleuse créée avec l’homme nous emporte dans un émerveillement et une fascination qui resteront en chacun de nous. Et bien évidemment, le cirque, lieu de partage et de joie pour toute la famille, reste une entité fabuleuse qui parvient encore dans notre société à regrouper sous son chapiteau l’ensemble des générations, et crée une osmose entre tous ! N’est-ce pas là l’essence de la vie et du bonheur ?

Impossible de ne pas rester bouche bée devant un tel vivier d’ artistes funambules et autres, se succédant au centre…ou au-dessus de la piste, et prêts à effectuer pour nous des prouesses extraordinaires, des numéros désopilants, pour nous enivrer et nous remplir d’émotions !

