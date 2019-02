Gagnez vos forfaits de ski au Lac Blanc avec France Bleu Elsass

Lac Blanc, Orbey, France

Que vous ayez envie de découvrir le ski alpin, le snowboard ou le snowscoot, de vous perfectionner ou de vous amuser seul, en famille ou entre amis, la station du Lac Blanc saura vous proposer les pistes qui vous conviennent. Plus de 14 km de pistes vertes, bleues, rouges et noires combleront vos attentes. Et pour les plus téméraires, un espace freestyle composé d'un bordercross et d'un snowpark ! Equipée de 153 enneigeurs, d'un télésiège débrayable de 6 places, de 7 téléskis, d'un tapis roulant pour les enfants et d'un fil neige, vous pourrez venir skier tous les jours de la saison ! le Lac Blanc c'est aussi 66 km de pistes damées pour le ski nordique, des pistes de luges, des balades en raquettes,... de quoi s'amuser en famille !

France Bleu Elsass vous invite à jouer pour remporter vos quatre forfaits 4h au Lac Blanc

De quoi faire une belle sortie en famille. Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 10 février 2019 à minuit.