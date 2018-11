Gagnez vos place VIP pour le concert France Bleu de Bénabar au Galaxie d'Amnéville

Amnéville, France

Bénabar, artiste France Bleu, est en concert au Galaxie d'Amnéville le mardi 20 novembre 2018 à 20h. Après quatre ans d'absence, il nous revient avec un nouvel album "Le début de la suite" réalisé par Mark Daumail, le leader du groupe Cocoon. Bénabar renoue avec la finesse de plume et la rondeur des chansons qui ont fait son énorme succès à ses débuts en 2000. Un album qu’il a voulu joyeux et lumineux dans lequel on retrouvera notamment une petite vendeuse, un vigile, un marathonien, un chauffard, un sédentaire…

France Bleu Lorraine vous offre vos places VIP pour le concert de Bénabar

Tentez votre chance pour remporter vos places VIP comprenant les entrées parking VIP, le cocktail avant et après concert, les places en loges, pour deux personnes. Vous aimez Bénabar ? Pour participer, inscrivez-vous dans le module de jeu ci-dessous avant le jeudi 15 novembre 2018 à minuit.

Découvrez en vidéo le titre "La petite vendeuse" tiré du nouvel album de Bénabar "Le début de la suite" :