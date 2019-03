Gagnez vos places de cinéma avec France Bleu Elsass

Strasbourg, France

Alsace Cinémas a été créée en 1999 à l'initiative des salles de cinéma alsaciennes désireuses de développer la diffusion cinématographique à l'échelle régionale. Regroupant les cinémas indépendants d'Alsace, elle constitue un réseau varié de 30 cinémas et 2 circuits itinérants, de lieux et de publics.

Subventionnées par la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et les Conseils Départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ses activités se déclinent entre la gestion des dispositifs nationaux d’éducation à l’image et la mise en œuvre d’actions audiovisuelles fédératrices à dimension régionale, tout en répondant aux demandes des membres de l’association et des territoires.

