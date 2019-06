Gagnez vos places pour l'avant-première du film "Le Daim" en présence de Jean Dujardin à Pau

Jean Dujardin vient à Pau vendredi 14 juin pour présenter son nouveau film "Le Daim", lors d'une avant-première exceptionnelle au Méga CGR Pau Université à 20h. Gagnez ici vos places pour assister à l'avant-première et rencontrer l'acteur.

L'acteur oscarisé Jean Dujardin vient au Méga CGR Pau Université pour présenter en avant-première film le film Le Daim, réalisé par Quentin Dupieux, vendredi 14 juin à 20h. Le film a, en partie, été tourné chez nous, en Vallée d'Aspe, au printemps 2018.

L'histoire du film

Georges, 44 ans, quitte sa banlieue pavillonnaire et plaque tout du jour au lendemain pour s'acheter le blouson 100% daim de ses rêves. Un achat qui lui coûte toutes ses économies et vire à l'obsession. Cette relation de possessivité et de jalousie finira par plonger Georges dans un délire criminel.

Jean Dujardin est l'invité exceptionnel de France Bleu Béarn vendredi 14 juin à 18h

Méga CGR Pau Université - Place du 7ième Art - Rue Mitton - Centre Commercial Leclerc Pau Université - 0892 68 85 88 - Facebook Officiel

