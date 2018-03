Dole, France

Asaf Avidan sera à Dole le 8 avril 2018 pour nous présenter son album "The study on Falling"

Inscrivez-vous via le formulaire pour remporter vos deux billets

Asaf Avidan est un auteur-compositeur-interprète israélien né le 23 mars 1980 à Jérusalem, leader du groupe de folk-rock Asaf Avidan and the Mojos. La hauteur et le caractère rauque de sa voix lui valent d'entendre sa musique comparée à celle de Janis Joplin, Jeff Buckley ou encore Robert Plant