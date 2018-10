Besançon, France

Bigflo et Oli nous présentent leur album "La Vraie Vie"

Inscrivez-vous pour remporter 2 entrées

Après une tournée des Zéniths au Printemps et avant la date exceptionnelle à l’AccorHôtel Arena le 8 décembre 2018, les deux frères toulousains continuent leur tour de France !

Leur 1er album « La cour des Grands », disque de platine et le second, « La Vraie Vie », sorti le 23 juin 2017, déjà double disque de platine, est la confirmation de tous les espoirs placés sur eux. Un disque vrai, émouvant, plein de phases, de fougue, de rimes et de pur hip-hop.

Comme le précise Olivier Cachin : « BIGFLO ET OLI a cessé d'être le plus jeune groupe de rap français, il est juste devenu l'un des meilleurs.»

Une tournée à ne pas rater