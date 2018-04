Amnéville, France

Près de trois ans après l’énorme succès des «Feux d’artifice» vendus à plus de 800.000 exemplaires et une tournée jouée devant plus de 400.000 spectateurs, Calogero se lance dans son « Liberté Chérie Tour » dès mars 2018 pour nous électriser lors d’une tournée qui promet d’être vibrante, pop rock et festive. «Liberté Chérie» est le nom du nouvel album de Calogero sortie le 25 août 2017.

France Bleu Lorraine vous offre vos places VIP pour voir Calogero sur la scène du Galaxie

Vos invitations VIP comprennent le parking VIP, le cocktail avant concert et après, la loge France Bleu Lorraine, tout ça pour deux personnes.

Pour tenter votre chance il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le mercredi 11 avril 2018 à midi.

Rendez-vous le 14 Avril 2018 à 20H pour le concert de Calogero au Galaxie d'Amnéville.

Tarifs : 38 € / 55 € / 60 € / 69 €