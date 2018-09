Besançon, France

Les Cats on Trees viennent nous présenter leur nouvel album "Néon"

Inscrivez-vous pour remporter 2 entrées

Les félins de Cats on Trees reviennent avec un nouvel album aux sonorités pop et mélodiques dont l'efficacité saura vous séduire. Sans renier leur candeur passée, Nina et Yoann gagnent en maturité sur ce nouvel opus intitulé « Neon » et fédèrent grâce à un écrin de tubes colorés, contrastés et affirmés, tels les musiciens qu'ils sont aujourd'hui devenus. Pour cette nouvelle tournée, le groupe adopte une formation scénique étoffée et renouvelée avec l'ajout de cordes à la batterie et au piano pré-existants. Forts de cette énergie nouvelle, Cats on Trees nous promet des concerts féroces et inoubliables