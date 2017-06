Gagnez vos places pour le concert de Céline Dion à Lille le 1er juillet 2017

Célin Dion sera en concert à Lille le samedi 1er juillet 2017. Un événement à ne pas manquer et France Bleu Nord vous offre vos places. Participez à notre grand jeu !

Après le succès de son dernier album "Encore un soir" qui s'est vendu à plus de 650 000 exemplaires et son triomphe en juin et juillet 2016 à Paris, la chanteuse revient en France pour une série de concerts exceptionnels !

> Les premières images des concerts 2017 de Céline DIon

France Bleu partenaire radio exclusif

Vous aimez Céline Dion et vous rêvez de pouvoir la voir sur scène ? Jouez avec France Bleu Nord. Filmez-vous en train de chanter une de ses chansons et la plus belle vidéo sera récompensée par deux places pour assister au concert de Céline Dion à Lille le samedi 1er juillet à 20h au Stade Pierre Mauroy. Le deuxième grand concert de la tournée de Céline Dion.

Une courte vidéo suffit, alors à vos smartphones et bonne chance ! Résultat donné le vendredi 23 juin à 18h sur France Bleu Nord.

Les dates de la tournée de Céline Dion :