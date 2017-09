Gagnez vos places pour le concert de Florent Pagny au Zénith d'Orléans

Jouez à "La vie de château" et remportez des invitations pour le concert de Florent Pagny au Zénith d'Orléans le 2 octobre prochain.

Deux ans et demi après le succès de sa dernière tournée « Vieillir Ensemble », Florent Pagny décide pour son 55ème anniversaire de remonter sur scène et d’offrir à son public une série de concerts exceptionnels dans toute la France avec sa nouvelle tournée événement « 55 Tour ». Il interprétera tous ses plus grands tubes.