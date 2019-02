Gagnez vos places pour le concert de Laurent Voulzy avec France Bleu Elsass

Colmar, France

Laurent Voulzy est en concert, dans des lieux qu’il connait et affectionne particulièrement : des églises et cathédrales. Accompagné de deux musiciens, une chanteuse ,harpiste, guitariste et un clavier il chante son répertoire revisité , en résonance avec les lieux.

Ce n’est pas la première fois que Laurent Voulzy se produit dans un édifice religieux. La tournée Lys and Love avait commencée à la Basilique Saint-Denis lors du Festival de Saint-Denis et a fini à Londres à Saint Johns Smith Square Church près de Westminster. "J’aime aller dans les églises et les cathédrales, surtout quand il y a peu de monde , ou même personne, dans ce silence habité, où les bruits de l’extérieur qu’on entend parfois semblent irréels. On franchit le porche, et on est hors du temps, entre ciel et terre. Plantés là, au milieu des villes et des villages parfois depuis des siècles, l’église est un vaisseau spacial. Y jouer, et y chanter est un bonheur, et le lieu n’est pas neutre, car ses murs, voûtes , vitraux, piliers nous imposent leur Résonnance , et sont des partenaires avec qui il faut compter".

Laurent Voulzy est en concert en Alsace :

le jeudi 7 mars à 20h30 à l'église Saint-Mathieu à Colmar

le vendredi 8 mars à 20h30 à l'église Saint-Pierre-et-Paul à Obernai

le samedi 9 mars à 20h30 à l'église Saint-Paul à Strasbourg

DATE SUPPLEMENTAIRE le dimanche 10 mars à 15h30 à l'église Saint-Paul à Strasbourg

France Bleu Elsass vous offre vos places pour le concert de Laurent Voulzy à Colmar

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 3 mars minuit.