Besançon, France

Madame Monsieur viennent nous interpréter leur album "Vu d'ici"

Madame Monsieur est un duo français de pop. À deux pour regarder le monde, mieux le voir et l’entendre, absorber le mouvement et en faire des chansons. Emilie et Jean Karl ne savent faire que ça : raconter des histoires, réelles ou inventées, mais des histoires qui touchent au cœur.

Grand représentant de la France pour l’Eurovision 2018, Madame Monsieur s’est imposé parmi tous les participants pour représenter la France avec un titre engagé et des plus touchant « Mercy ».

Le prisme de leur regard réfléchit des mots cinglants, précis, sur une toile de sons résolument modernes ; un coup de fouet dans la pop française. Chacune de leur chanson est la photographie d’une émotion, comme prise sur le vif, dans un besoin urgent de raconter l’époque et de comprendre ceux qui la font.

Emilie Satt et Jean-Karl Lucas forment un duo sincère et vibrant, une unité de création moderne et puissante. Un an après la sortie remarquée de leur EP TANDEM (Smile, Morts ou vifs…), Madame Monsieur revient avec VU D’ICI, un premier album fort et important,