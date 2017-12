Gagnez vos places pour le concert de Michel Sardou au Galaxie d'Amnéville

C'est la dernière tournée de Michel Sardou. Profitez-en, France Bleu Lorraine vous offre vos places pour son passage au Galaxie d'Amnéville ce 8 décembre 2017.

Le chanteur de variétés qui figure parmi les plus populaires de France a prévenu : après la tournée qui l’emmène en ce moment sur les routes du pays, il arrêtera la chanson. Une tournée pour remercier son public pour sa fidélité avec ses plus grands classiques et des nouvelles chansons. Si vous êtes fan de Michel Sardou, c'est donc la dernière occasion de le voir sur scène dans votre région. Vendredi 8 décembre 2017, il se produit au Galaxie d'Amnéville à 20h00.

France Bleu Lorraine vous offre vos places pour le concert de Michel Sardou à Amnéville

Pour tenter votre chance, inscrivez-vous dans le module de jeu ci-dessous avant le 6 décembre 2017 minuit.

Voici deux chansons tirées de son dernier album "Le choix du fou" sorti en octobre 2017.