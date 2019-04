Gagnez vos places pour le concert de Pascal Obispo au Casino 2000 à Mondorf-les-Bains

Moselle, France

Début juin 2018 Pascal Obispo révélait à son public un nouveau single pop et fédérateur intitulé ‘Chante la rue chante’, annonçant ainsi la sortie prochaine de son nouvel album évènement le 12 Octobre 2018. Un disque riche en collaborations avec les participations de Benjamin Biolay, Calogero, Christophe, Isabelle Adjani, Youssou’n’Dour, Philippe Pascal… et d’autres invités. Un retour aux sources pour Pascal Obispo, qui revient en livrant des chansons pop teintées de rock. En partie réalisé par Benjamin Biolay et Pierre Jaconelli, ce nouvel album éponyme est aussi l’occasion pour Pascal Obispo de signer la majorité de ses textes.

Dès le mois de janvier 2019, Pascal repart sur les routes de France, de Belgique, avec ses musiciens, pour offrir une nouvelle tournée à son public riche de ses plus grands succès et de ses nouvelles chansons.

Pascal Obispo est en concert au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains le 9 mai 2019 à 20h15 dans la salle de spectacle Le Chapito.

