Gagnez vos places pour le concert de Roger Hodgson à Bâle

La légendaire voix du groupe Supertramp est en concert le mercredi 29 mai 2019 à 20h, tout à côté de chez nous, au Musical Theater de Bâle. Roger Hodgson, ancien guitariste, pianiste et chanteur du groupe, c'est des chansons qui ont bercé notre vie, telle que "Dreamer", "The logical song", "Take the long way home", "School", "It's raining again", "Breakfast in America",... A 69 ans, ce grand monsieur vous fera encore vibrer. Un concert d'exception auquel nous vous proposons d'assister.

France Bleu Alsace vous offre vos places pour le concert de Roger Hodgson

Pour tenter votre chance et remporter deux places pour ce concert exceptionnel, il suffit de répondre au quizz et vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le 22 mai 2019 à minuit.