Besançon, France

Youn Sun Nah vient nous présenter son album "She moves on".

Un peu plus de deux ans après sa dernière tournée en Europe, Youn Sun Nah a fait son retour sur disque et sur scène à l’occasion de la sortie de son nouvel She Moves on (paru sur le label ACT le 19 mai).

YSN est née et a grandi à Séoul dans une famille passionnée par la voix ; son père est chef de choeur et sa mère actrice de comédies musicales. Elle apprend le piano dans son enfance mais se consacre essentiellement à ses études générales jusqu’à ce qu’elle obtienne son diplôme de Lettres à l’Université de Konkuk en 1992.

L’année suivante, elle est invitée par le Korean Symphony Orchestra pour chanter des gospels. Elle fait alors ses premiers pas sur disque et sur scène. Suite à cette expérience, elle est remarquée et engagée dans des comédies musicales. Ses apparitions sont récompensées et de nouvelles propositions l’amènent à faire des choix : une carrière s’ouvre à elle mais elle n’est pas convaincue d’être sur la voie qui lui correspond. Elle décide finalement de retourner sur les bancs de l’école pour étudier la musique et la chant en profondeur.

Francophile, amatrice de chanson, elle monte à Paris durant l’automne 1995. Elle s’inscrit à l’Institut National de Musique de Beauvais, au Conservatoire Nadia et Lili Boulanger et au CIM, école de jazz et musiques actuelles. C’est dans cette école que se produit le déclic.

Au tournant des années 2000 elle fait ses premières tournées et glane des prix lors des concours des festivals comme La Défense ou Jazz à Juan. Le début d’une longue liste de distinctions, ponctuée par une décoration de l’Insigne de Chevalier des Arts et des Lettres remise par le Ministère Français de Culture en 2009 et par le Prix Sejong de la Culture décernée par le gouvernement Coréen en 2013.

A partir de 2007, YSN se produit en duo avec le guitariste suédois Ulf Wakenius. En 2011, ils sont rejoints par l’accordéoniste Vincent Peirani et le contrebassiste Simon Tailleu. En duo et en quartet, entre Paris et Séoul, elle parcourt les festivals : Montréal, Marciac, Monterey, Java ou Montreux qui lui confie également la Présidence du Jury du concours Voix 2013. Quelques semaines auparavant elle est nommée ambassadrice de bonne volonté pour la journée internationale du jazz de l’UNESCO.

Au fil des saisons, sa voix et sa personnalité marquent les esprits et touchent les coeurs aux quatre coins du globe. Entre mi-2009 et mi-2015, YSN donne près de 500 concerts, pour la plupart à guichets fermés. Elle publie 3 albums sur le label allemand ACT, deux seront certifiés disques d’or en France et en Allemagne (Same girl & Lento). YSN reçoit plusieurs distinctions de ses pairs (Académie du Jazz en France, Echo Jazz en Allemagne, Korean Music Award en Corée) et fait une apparition à la cérémonie de clôture des JO d’hiver 2014.

Le Théâtre National de Corée lui confie la programmation et la direction artistique de l’édition 2015 du festival de musiques traditionnelles coréennes Yeowoorak.