Les BB Brunesen concert à la Rodia pour nous présenter leur album "Puzzle"

Puzzle est le quatrième album studio du groupe de rock français BB Brunes. Réalisé par Louis Sommer et le chanteur du groupe, Adrien Gallo, l'album sorti le 01 septembre 2017 a été enregistré à Paris au studio Gouverneur et au studio Questions de son. Le titre de cet opus évoque le nouvel éclectisme de leur musique et de leur inspiration.

BB Brunes a opéré un retour plus que fracassant. Accompagnés de quatorze morceaux inédits, les artistes prouvent qu’ils n’ont rien perdu de leur talent singulier. Avec cette oeuvre, il est avant tout question d’ondes enflammées, de singles à la rythmique réfléchie et aux paroles toujours plus envoûtantes.