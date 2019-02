Gagnez votre repas-spectacle de Saint-Valentin au Royal Palace à Kirrwiller avec France Bleu Elsass

Kirrwiller, France

Poussez les portes d’un des 3 plus grands music-halls français et découvrez un univers d’exception ! Le Royal Palace à Kirrwiller est un lieu hors du commun empreint de luxe et de magie, un véritable chef-d’œuvre architectural digne des plus grands cabarets. restaurants, salle de spectacle, lounge club, un écrin idéal pour passer une soirée exceptionnelle.

De la magie avec "Mysteria"

Né à Rotterdam en Hollande, Christian Farla s’est passionné pour la magie dès l’âge de 8 ans. Son grand-père magicien lui appris les premières bases de la magie, et sa maman lui confectionna ses costumes en début de carrière. Depuis, il fait partie des plus grands magiciens d’Europe. Il vous présente le spectacle "Mysteria" pour la saison 2018/2019 au Royal Palace de Kirrwiller. Vous pourrez également admirer jongleurs, équilibristes, comiques...

France Bleu Elsass vous offre votre repas-spectacle de Saint-Valentin au Royal Palace

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire avant le mardi 12 février 2019 minuit, dans le module de jeu ci-dessous.

Ce repas est uniquement valable pour la soirée du 14 février 2019 et comprend le dîner de 19h30 à 22h15, suivi du spectacle "Mysteria", puis soirée danse et animations au Lounge club jusqu'à 2h30, pour deux personnes évidemment !