Gagnez vos places pour le spectacle Best of Floyd avec France Bleu Elsass

Strasbourg, France

La musique de Pink Floyd est devenue une véritable "musique classique pop rock". Elle est intemporelle, universelle, "multi-générationnelle". Le spectacle "Best of Floyd" perpétue la légende en proposant au plus grand nombre de revivre ou découvrir en live cette musique intemporelle dans un profond respect du génie artistique du groupe mythique. A la fois magiques, remarquables dans l'interprétation, dans la qualité du son et de la mise en scène, les concerts de "Best of Floyd" sont de plus en plus reconnus comme de véritables événements Pink Floyd. Vous retrouverez les « incontournables » d’abord, tels « Another brick in the Wall », ou « Wish you were here »…Il y a les morceaux qui évoquent quelque chose de plus personnel pour un ou plusieurs musiciens, un coup de cœur, il y a les morceaux qui magnétisent le public par leur intense niveau émotionnel, ou qui le font lever et taper des mains…

Rendez-vous au Palais de la Musique et des Congrès, salle Erasme, à Strasbourg, le 27 mars 2019 à 20H.

