Elie semoun sera à Pontarlier pour vous présenter son nouveau spectacle "A partager"

ELIE SEMOUN est de retour sur scène avec son nouveau spectacle A PARTAGER ! Fabrice la patronne du spa, Xavier l’handicapé moteur et dragueur, Oussama Ben Dubois jihadiste débutant, Mapi Cougar gourmande et épanouie, Jean-Louis le nouvel élu d'une mairie fasciste, un pervers ravi des "rapports humains " en Thaïlande et bien d’autres nouveaux monstres inventés par Elie Semoun qui pour la première fois se livre. Un spectacle intime et saignant !