Gagnez vos places pour le spectacle de Franck Dubosc au Galaxie d'Amnéville

Rue de la Galaxie, Amnéville, France

France Bleu Lorraine et le Galaxie d'Amnéville vous invitent à assister au nouveau spectacle de Franck Dubosc, "Fifty, fifty". Rendez-vous au Galaxie d'Amnéville le mardi 5 février 2019 à 20h. A vous de jouer dès maintenant !

Gagnez vos places VIP pour le spectacle de Franck Dubosc

Assistez en VIP au spectacle avec parking VIP, cocktail avant et après spectacle et deux places en loge. Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le jeudi 31 janvier à minuit. Un tirage désignera les gagnants.

"Fifty, fifty", le spectacle de Franck Dubosc

A 50 balais, le plus dur c’est que t’es un vieux pour les jeunes, et t’es un jeune pour les vieux, t’es fifty fifty... Mi figue-mi raisin... Sec, pour le coup ». A la fois éternel séducteur aux yeux couleur océan et jeune papa poule attendri par ses deux petits super-héros, Franck Dubosc nous livre un nouveau spectacle d’une sincérité totale et d’une drôlerie imparable ! « J’ai 50 ans et j’aime ça !!! ». Vous aussi, vous allez adorer les « fifty balais and the dust » de Franck Dubosc.