Besançon, France

Retrouvez Franck Dubosc dans son spectacle "Fifty Fifty"

Inscrivez-vous pour remporter 2 entrées

« A 50 balais, le plus dur c’est que t’es un vieux pour les jeunes, et t’es un jeune pour les vieux, t’es fifty fifty... Mi figue-mi raisin... Sec, pour le coup ».

A la fois éternel séducteur aux yeux couleur océan et jeune papa poule attendri par ses deux petits super-héros, Franck Dubosc nous livre un nouveau spectacle d’une sincérité totale et d’une drôlerie imparable!

« J’ai 50 ans et j’aime ça!!! » Vous aussi, vous allez adorer les « fifty balais and the dust » de Franck Dubosc.