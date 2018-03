Dole, France

François -Xavier Demaison sera à Dole le 28 avril 2018 pour nous présenter son nouveau spectacle

Qu’il y a-t-il de commun entre la Corse, une Américaine, des parents bio, une séance de massage et une chèvre ? Rien ? Si ! Le tout nouveau spectacle de François-Xavier Demaison !

Il y a dix ans, il montait sur scène pour la première fois… Dix années de rires qu’il va nous raconter, ses dix ans à lui. En 1h30 François-Xavier, en virtuose, incarne une galerie de personnages toujours plus drôles et étonnants. Comédien génial, entre sketch et stand-up, il crée une complicité unique avec son public.