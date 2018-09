Besançon, France

Fresh Hip-Hop

Les pointures de la nouvelle génération du Hip Hop débarquent à Besançon pour un show exceptionnel.

4 artistes – 1 plateau – 1 soirée – 1 ville

Ils sont les nouveaux talents du rap français, tout le monde en parle !

Entre featuring remarqués et freestyle enflamés, on ne jure que par ces artistes et ils seront à micropolis pour retourner la salle et nous mettre une grosse claque !

Lefa : Lefa revient à ses premières amours avec Visionnaire : sur ce nouveau disque, il livre un rap-contact nerveux et malicieux, un son rigoureusement hip-hop fidèle aux grandes heures de son groupe, Sexion d'Assaut.

Rémy : Un nom prénom, une jeunesse les poches vides, à Aubervilliers. Un daron ouvrier à la chaîne et une maman gardienne d’immeuble. Rémy a vingt à peine. Il rappe la vie, celle qui respire encore, malgré la galère, le béton cannibale, l’horizon saturé. Il rappe le passé, aujourd’hui et demain, sa maman et la rue, les paradoxes et les espoirs. Il rappe moins pour briller que pour s’élever. Il n’est pas là pour valider les raccourcis trompeurs qui dessinent depuis trente ans un ghetto autant géographique, physique que mental. Il est là pour raconter l’existence d’un jeune de France qui sait, depuis longtemps déjà, que l’homme vit et meurt seul et que le destin ne fait pas de prisonnier, qu’il faut le saisir sans jamais lâcher.

13 Block : La musique du 13 Block est comme un vieux hall de Sevran. Imprégnée d'une odeur d'argent sale, caisse de résonnance aux échos du rap de rue hexagonal dans toute son histoire. Enfants du 9.3.2.7.0, DeTess, OldPee, Zed et ZeFor sont des alchimistes. Dans une main, la sincère véracité des plus grands rappeurs du hood des années 2000. Dans l'autre, la fraicheur de flows toujours plus modernes. La formule finale ? Une matière transparente à double-reflet : celui de de leur vie et celui du rap actuel dans sa forme la plus avant-gardiste.

HORNET LA FRAPPE : Il a 24 ans et vient d'Orgemont, un quartier d'Epinay sur Seine dans le 93, formé par Busta Flex. Rappeur très productif, sachant varier les ambiances, Hornet a toujours réussi à faire cohabiter dans ses sons des couplets bien kickés avec passages plus chantés.

La sortie de son dernier projet « Nous mêmes » a été très suivi.

Un nouvel album « Dans les yeux » sortira le 21 Septembre.