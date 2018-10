Pontarlier

JeanFi décolle…

L’histoire d’un VRAI steward qui mène une double vie et embrasse la comédie.

De son enfance dans le Nord de la France aux passagers qu’il sert sur ses vols, il se confie et nous conte l’envers d’un décor unique et délirant avec une autodérision et un sens de l’humour irrésistibles.

Jeanfi met l’ambiance avec des sketches devenus cultes « L’Escale Bangkok avec l’équipage », « La chirurgie esthétique », « A Buenos Aires avec Maman » ou « Recherche Appartement avec Stéphane Plaza »…

Un one-man show qui vous dépaysera à coup sûr et vous rappellera de ne jamais oublier d’où l’on vient…

