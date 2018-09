Besançon, France

Max Bird vient nous présenter son nouveau spectacle "L"encyclo-spectacle"

Max Bird sur scène, c’est un peu comme si Jim Carrey présentait « C’est Pas Sorcier ».A la fois instructif, visuel et déjanté, le comédien s’éloigne des codes du one man show et nous emporte dans des contrées humoristiques nouvelles, à la recherche d’un oiseau rare dans la jungle d’Amazonie, dans les méandres microscopiques du corps humain ou encore au milieu des querelles divines de l’Egypte ancienne.

Max Bird sautille, captive, émeut et permet même au public... de prendre les commandes !