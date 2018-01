Maxime Gasteuil sera à Besançon pour vous présenter son spectacle "Plaisir de vivre"

Maxime Gasteuil est un humoriste un peu particulier...

Partagé entre sa folie schizophrène et du génie sans précédent, il vous emmène dans sa région natale, qui est vous le verrez plus qu'originale, mais aussi dans sa découverte de la civilisation. Sa belle gueule attire, sa connerie vous fait marrer.

Mélange intelligent entre personnages et anecdotes, il casse le style scénique actuel.