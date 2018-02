Besançon, France

Pierre Emmanuel Barré sera à Besançon pour son nouveau spectacle

INTERDIT AUX MOINS DE 14 ANS

Vous avez pu suivre ses chroniques à 11h sur France Inter, à 14h sur Canal Plus, à 19h sur Comedy, à 22h sur France 2...

Ne pensez-vous pas qu'il est temps de quitter votre canapé et de trouver un travail ?

"Vous cherchez un spectacle familial ?

Vous voulez rire des petits travers du quotidien ?

Vous aimez l'humour bienveillant et jamais vulgaire ?

Alors allez voir Kev Adams, je veux pas de vous dans ma salle.

Cordialement "

Pierre-Emmanuel Barré