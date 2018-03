Amnéville, France

Rendez-vous les vendredi 24 mars à 20h, et samedi 25 mars à 15h00 au Galaxie d’Amnéville, pour découvrir le nouveau spectacle des Bodin's «Grandeur nature - Toujours en campagne», un partenariat France Bleu. Venez vous payer une tranche de rire gratuite. C'est France Bleu Lorraine qui vous offre vos places.

en savoir plus Les Bodin's en tournée avec France Bleu !

France Bleu Lorraine va jusqu'à vous offrir des places VIP, avec loge, parking et cocktails pour passer une soirée dans les meilleures conditions. Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 18 mars à minuit.

La plus dingue des créations des Bodin's

Les Bodin’s Grandeur Nature, ce phénomène burlesque créé par Vincent DUBOIS et Jean-Christian FRAISCINET, auteurs, metteurs en scène et comédiens, triomphe à Descartes en plein air depuis plus de 13 ans et dans tous les zéniths de France depuis septembre 2015.

Du jamais vu, sur les routes c’est un convoi de plus de 10 semi-remorques qui circule. Dans les salles, c’est dans le décor hors norme d’une ferme reconstituée grandeur nature que nous retrouvons Maria BODIN, une vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, et son fils Christian un vieux garçon débonnaire et naïf, donnant la réplique à 6 autres comédiens (le facteur, la maréchaussée, le contrôleur vétérinaire et surtout Julie, leur petite nièce de la ville). Y vivent également chien, poules, coq, lapins, chèvres, âne et cochon... Au rendez-vous, machines infernales, effets spéciaux, eau, feu, flammes, odeurs... Bons mots, rires et sourires assurés !

Forts d’une actualité riche et des derniers événements politiques, l’histoire se réécrit sans cesse.

Le site internet des Bodin's