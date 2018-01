Inscrivez-vous via le formulaire ci-dessous pour remporter vos deux entrées

C’est l’école russe de danse classique, l’école de rigueur et d’excellence que vous pouvez admirer dans toute sa splendeur. Les danseurs sont issus des meilleures écoles de ballet de Russie comme l’Académie Vaganova de Saint-Pétersbourg.

Le Lac des cygnes est un des ballets les plus célèbres au monde. C’est un des joyaux du répertoire de la musique classique avec des mélodies sublimes de Piotr Tchaïkovski.

Interprété par le Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre, une des meilleures troupes de Russie qui impressionne et séduit par sa jeunesse et son dynamisme.

Les danses sont exécutées avec un style raffiné, associé à une énergie stimulante.

L’élégance, la discipline des alignements et l’harmonie d’ensemble caractérisent la compagnie du Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre (SPBT) qui nous fait vibrer d’émotions en regardant la superbe légende de la danseuse-cygne.

Les décors somptueux nous font voyager – un lac romantique perdu dans les forêts, avec des délicates danseuses en tutu défilant gracieusement sur une musique enchanteresse, un palais magnifique avec des danses de différents pays qui vous entrainent dans un tourbillon de mélodies…

Une magnifique représentation à voir et à revoir pour toute la famille !