Gagnez vos places pour le spectacle Madame Blanche, tout est possible à Strasbourg

Strasbourg, France

Après le succès de son spectacle Noire !, Nadine Zadi revient à Strasbourg avec un tout nouveau spectacle. Pour cette nouvelle création, elle se présente dans la peau de Madame Blanche, son célèbre personnage dans l’émission GsunTheim sur France 3 Alsace. Avec son humour détonnant, elle partage ses doutes et de beaux messages d’espoir dans un one-woman-show, 100% en français, sous le titre Madame Blanche - Tout est possible... Ou comment un petit bout de femme noire, du nom de Madame Blanche se rit de tout et de rien ! Un spectacle explosif, drôle et émouvant joué par Nadine Zadi.

Rendez-vous le jeudi 7 février au restaurant la Victoire, boulevard de la Victoire à Strasbourg, à 20h30.

France Bleu Elsass vous offre vos places pour "Madame Blanche, tout est possible"

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 3 février 2019 à minuit.