Gagnez vos places pour les Eurockéennes de Belfort

France Bleu Belfort Montbéliard vous ouvre les portes d'un des plus grand festival de l'été, les Eurockéennes à Belfort. Tentez votre chance pour gagner vos places ici même.

La 29e édition des Eurockéennes de Belfort se déroule du 6 au 9 juillet 2017 sur l'île du Malsaucy à quelques kilomètres de Belfort. Quatre jours de musique : rock, pop, électro, métal, hip-hop, soul, techno, urban... avec 74 artistes comme Jain, Iggy Pop, Booba, Gojira, Justice, HF Thiefaine, Phoenix, PNL, Nina Kravitz, DJ Snake, Vitalic... sur quatre scènes dans un site remarquable.

Remportez votre entrée pour la journée du samedi 8 juillet 2017. Au programme des artistes de cette journée : Booba, Justice, Vitalic, REI, Chinese Man, Explosions In The Sky, DropKick Murphys, HER, Killason... et plus encore.

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le vendredi 30 juin à midi.