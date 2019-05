Gagnez vos places VIP pour le concert de Kendji Girac au Galaxie d'Amnéville

Amnéville, France

Kendji Girac reprend la route... et la scène. Forcément. C’est là où l’artiste se sent le mieux. A seulement 21 ans, le virtuose de la guitare gypsie embarque déjà son public dans une troisième tournée, l’ « Amigo tour » qui va sillonner toute la France. « C’est en live que je suis le plus heureux, s’enthousiasme l’artiste. Transmettre de la joie au public et la voir dans ses yeux, c’est ce que j’aime le plus au monde ! ». Il vous donne rendez-vous sur la scne du Galaxie d'Amnéville le 17 mai 2019 à 20h.

France Bleu Lorraine vous offre vos places VIP pour voir Kendji Girac sur la scène du Galaxie d'Amnéville.

Vos invitations VIP comprennent le parking VIP, le cocktail avant concert et après concert, la loge France Bleu Lorraine, tout ça pour deux personnes au Galaxie d'Amnéville.

Pour tenter votre chance il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 12 mai 2019 à minuit.

Le dernier titre de Kendji Girac avec Claudio Capeo