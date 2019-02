Gagnez vos places VIP pour le concert de Patrick Bruel au Galaxie d'Amnéville

Patrick Bruel est en concert au Galaxie d'Amnéville, ce vendredi 1er mars 2019 et France Bleu Lorraine vous offre vos places VIP ! Jouez ici.

Amnéville, France

Nouveau show, nouvel album et toujours la touche Bruel : le TOUR 2019 de Patrick Bruel vous fera voyager ici et là, entre succès mythiques et audaces toujours inattendues.

France Bleu Lorraine vous offre vos places VIP pour voir Patrick Bruel sur la scène du Galaxie d'Amnéville.

Vos invitations VIP comprennent le parking VIP, le cocktail avant concert et après, la loge France Bleu Lorraine, tout ça pour deux personnes au Galaxie d'Amnéville.

Pour tenter votre chance il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 24 février 2019 à minuit.