Gagnez vos places VIP pour le match de l'équipe de France féminine de foot, contre le Danemark, à Strasbourg

Strasbourg, France

La France est considérée comme l'une des plus fortes nations de football féminin sur le plan mondial, comme le prouve son classement FIFA où elle se trouve à la 3e place en juin 2018. Malgré un palmarès vierge de titre, la France a participé aux quatre derniers championnats d'Europe et est parvenue à se qualifier à trois coupes du monde (en 2003, 2011, et 2015).

L'équipe de France féminine, qui reste sur un probant succès contre les États-Unis (3-1) en janvier en amical, disputera six matches de préparation jusqu'au 7 juin 2019, jour de son entrée en lice contre la Corée du Sud au Parc des Princes dans « son » Mondial, le premier en France (7 juin - 7 juillet). Après l'Allemagne, le 28 février à Laval, et l'Uruguay, le 4 mars à Tours - déjà au programme depuis mi-janvier -, les Françaises enchaîneront le 4 avril à Auxerre face au Japon, 8e nation mondiale et vainqueur de la Coupe d'Asie en 2018, puis contre le Danemark, absent du Mondial 2019, le 8 avril à Strasbourg. Selon le calendrier dévoilé mardi par la FFF, les joueuses de Corinne Diacre finiront leur préparation contre deux nations asiatiques qualifiées pour la compétition : la Thaïlande, le 25 mai à Orléans, et la Chine, le 31 mai à Créteil. Après la Corée du Sud, en ouverture du Mondial, les Bleues croiseront la route de la Norvège et du Nigéria dans le groupe A.

Venez soutenir les filles de l'équipe de France ce 8 avril 2019 à 21H au stade de la Meinau à Strasbourg. Elles affrontent le Danemark.

