Gagnez vos places VIP pour le match de l'équipe de France féminine de handball contre le Danemark à Strasbourg

Avec le même entraîneur, Olivier Krumbholz, cette sélection remporte à partir de 1999, dix médailles dans les grands événements internationaux, dont un premier titre au Championnat du monde 2003 en Croatie et un deuxième, quatorze ans plus tard, au Championnat du monde 2017 en Allemagne, plus d'un an après avoir enlevé la médaille d'argent aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro, au Brésil. Exceptionnellement, les équipes nationales de handball masculine et féminine sont championnes du monde la même année. Comme leurs homologues français en 2010 et 2015, les Bleues détiennent simultanément en 2018 les titres mondial et européen, après leur première victoire sur la scène continentale, à domicile à Bercy le 16 décembre en finale face à la Russie. Cette victoire leur permet de se qualifier directement pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

L'équipe de France féminine, qui reste sur un probant succès contre les États-Unis en janvier en amical, disputera six matches de préparation jusqu'au 7 juin, jour de son entrée en lice contre la Corée du Sud au Parc des Princes dans « son » Mondial, le premier en France (7 juin - 7 juillet).

Après l'Allemagne, le 28 février à Laval, et l'Uruguay, le 4 mars à Tours - déjà au programme depuis mi-janvier -, les Françaises enchaîneront le 4 avril à Auxerre face au Japon, 8e nation mondiale et vainqueur de la Coupe d'Asie en 2018, puis contre le Danemark, absent du Mondial 2019, le 8 avril à 21H au stade de la Meinau à Strasbourg. Selon le calendrier dévoilé mardi par la FFF, les joueuses de Corinne Diacre finiront leur préparation contre deux nations asiatiques qualifiées pour la compétition : la Thaïlande, le 25 mai à Orléans, et la Chine, le 31 mai à Créteil. Après la Corée du Sud, en ouverture du Mondial, les Bleues croiseront la route de la Norvège et du Nigéria dans le groupe A.

