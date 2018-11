Profitez de réductions et avantages à Strasbourg durant trois jours pour toute la famille avec France Bleu Elsass.

Strasbourg, France

Les petits chéquiers magiques pour visiter plus et dépenser moins, c'est le Strasbourg Pass qui existe pour adultes ou enfants.

Le Strasbourg Pass vous ouvre les portes de la ville pendant 3 jours consécutifs. Des prestations gratuites et de nombreuses réductions vous permettent de découvrir les monuments et sites incontournables, à votre rythme et en toute liberté. Seul, en amoureux ou en famille !

France Bleu Elsass vous offre pour toute la famille, deux Strasbourg-pass pour adultes et deux Strasbourg-pass juniors

Pour tenter votre chance, inscrivez-vous dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 11 novembre 2018 à minuit.