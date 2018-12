Gagnez vos vacances à la Plagne sur France Bleu Cotentin

Lors de votre séjour d’hiver à la Plagne, vous serez logés dans un appartement fonctionnel et confortable entièrement équipé pour vos vacances. Votre logement de 2 pièces avec un coin montagne pourra accueillir de 4 à 6 personnes. Le linge et la TV seront inclus.

Les Lodges des Alpages sont situés au centre de La Plagne Soleil à 2050m d'altitude, directement à côté des pistes.

En savoir plus sur votre location Madame Vacances à la Plagne : les Lodges des Alpages

Gagnez votre séjour aux Lodges des Alpages à la Plagne sur France Bleu Cotentin

Du 17 au 21 décembre, participez à la Grande pêche en direct sur France Bleu Cotentin entre 11h et midi. Appelez le 02 33 23 13 23 et tentez de remporter cette semaine au cœur de la station familiale de la Plagne dans les Alpes du Nord.

(Séjour pour 4 ou 6 personnes valable jusqu’à fin juillet 2019, hors semaine du nouvel an et vacances de février.)

Bonne chance à tous !