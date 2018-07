A l'occasion de l'exposition photographique "Barbara, du bout des lèvres" organisée par l'INA sur la presqu'île Malraux à Strasbourg, l'INA et France Bleu Alsace vous offrent votre coffret DVD de Barbara. Jouez ici.

Strasbourg, France

La Ville de Strasbourg, l’Institut National de l’Audiovisuel et le cinéma UGC Ciné Cité Strasbourg s’associent pour rendre hommage à la chanteuse Barbara. L’exposition photographique augmentée Barbara, du bout des lèvres, conçue et produite par l’INA, est à Strasbourg du 1er juillet au 31 août 2018 sur le quai Jeanne-Helbling, entre Rivétoile et le cinéma UGC.

France Bleu et l'INA vous offrent votre coffret DVD de Barbara

Pour participer, répondez à la question et inscrivez-vous dans le module de jeu ci-dessous avant le 19 août 2018 minuit. Un tirage désignera les gagnants. Bonne chance !

L'exposition "Barbara, du bout des lèvres"

16 photographies inédites, le regard de Mathieu Amalric, complice du projet, et l’application mobile gratuite dédiée Barbara, du bout des lèvres* font de cette exposition publique en extérieur une expérience unique à partager par tous.

En bonus, l’application proposera des vidéos de la chanteuse Barbara à Strasbourg; et le film « Barbara » de Mathieu Amalric (2017) sera projeté plusieurs fois cet été à l’UGC.

La bande annonce du film "Barbara" de Mathieu Amalric avec Jeanne Balibar

L'appli "Barbara, du bout des lèvres" pour en savoir plus :