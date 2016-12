Gagnez votre Pass famille UGC pour voir au cinéma "VAIANA, la légende du bout du monde" + un DVD Disney

Jouez avec France Bleu au quiz du Grand défi de France Bleu Lorraine. Gagnez votre Pack "Disney"composé 4 places de cinéma UGC pour voir en famille le dernier Disney "VAIANA, la légende du bout du monde" et le DVD Disney "Le Roi Lion"

Du lundi au vendredi participez au Grand défi de 11h à 12h et remportez de superbes cadeaux. Le meilleur score du jour gagne le défi. Pour participer il suffit d'appeler le 03.83.36.20.20. Serez-vous le meilleur aujourd'hui ?

Pendant les fêtes et toute la semaine du lundi 26 au vendredi 30 décembre gagnez 4 places pour le cinéma UGC de votre choix et un DVD Le Roi Lion pour un moment magique en famille.

La dernière création de Disney "Vaiana, la légende du bout du monde" est un chef d’œuvre de beauté ou l'héroïne n'attend pas le prince charmant pour agir courageusement.

Sorti le 30 novembre 2016 ce Disney a déjà 2 nominations pour les Golden Globes 2017 et 1 nomination pour les Annie Awards 2017.

Cela donne envie d'en savoir un peu plus non ?

Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la découverte des innombrables îles de l'Océanie. Mais pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne sait pourquoi... Vaiana, la légende du bout du monde raconte l'aventure d'une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique riche d'action, de rencontres et d'épreuves... En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la seule chose qu'elle a toujours cherchée : elle-même.

Gagnez votre Pass famille UGC ( 4 personnes) pour aller voir "Vaiana" au 03.83.36.20.20

Souvenez-vous, Le Roi Lion est sorti au cinéma en novembre 1994 mais n'a pas pris une ride !

L'histoire commence sur les Hautes terres d’Afrique où règne un lion tout-puissant, le roi Mufasa, que tous les hôtes de la jungle respectent et admirent pour sa sagesse et sa générosité. Son jeune fils Simba sait qu’un jour il lui succèdera, conformément aux lois universelles du cycle de la vie.

Simba © Radio France

Mais il est loin de deviner les épreuves et les sacrifices que lui imposera l’exercice du pouvoir. Cependant, l’univers de Simba n’est pas aussi sûr qu’il le croie. Scar, le frère de Mufasa, aspire en effet depuis toujours au trône et il attire Simba dans un ravin et lance à sa poursuite un troupeau de gnous. N’écoutant que son courage, Mufasa sauve son fils et tente de se mettre à l’abri en gravissant la falaise. Repoussé par son frère félon, il périt sous les sabots des gnous affolés. Scar blâme alors l’innocent Simba pour la mort du Roi et le persuade de quitter pour toujours les Hautes terres. Simba se retrouve pour la première fois seul et démuni face à un monde hostile. C’est alors que le destin place sur sa route un curieux tandem d’amis...

Timon et Pumba © Radio France

Regarde Simba. Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. ( Mufasa Le roi Lion)

Mufasa parlant à Simba © Radio France

Vous avez envie de le voir ou le revoir ? Gagnez votre DVD et une séance ciné en famille au 03.83.36.20.20