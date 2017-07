Gagnez votre "Hand Spinner" avec France Bleu

Le phénomène Hand Spinner arrive sur France Bleu est sera à gagner tout au long de cet été. Restez à l'écoute et tentez votre chance.

Le Hand Spinner, qu'est-ce que c'est ?

Le hand spinner (« toupie à main »), est un jouet qui permet d'occuper ses mains, d’évacuer le stress pour mieux se concentrer, c'est aussi un loisir tout simplement. Il porte aussi le nom de fidget spinner (littéralement, « toupie à tripoter »)

Il se compose d'un axe central muni de roulement à billes permettant de le faire tourner. Autour de cet axe central, sont disposés le plus souvent trois bras lestés, mais leur nombre est variable selon les modèles. On peut le faire tourner jusqu'à plusieurs minutes, selon les modèles.

Un record :

Lauri Vuohensilta, un finlandais a conçu avec son imprimante 3D un Hand Spinner géant. Après plus d'une journée de travail pour concevoir l'objet composé de quatre pièces mettant chacune cinq heures à s'imprimer, celui ci est parfaitement fonctionnel. Il ne reste plus qu'à réussir à trouver la force de le faire tourner. Ce Hand Spinner ne pèse pas moins de 15kg, et à moins d'avoir les bras d''Hercule, pas sûr que ce modèle puisse servir à beaucoup de monde.

