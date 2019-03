Gagnez votre kit jardinage, livre et outils, avec France Bleu Elsass

Strasbourg, France

Le dictionnaire du potager, une culture raisonnée, a été pensé comme une Bible potagère. Dans cet ouvrage, Alain Pitault vous livre toutes les astuces et méthodes transmises de père en fi ls dans la famille Pitault.

Des légumes les plus connus à ceux moins cuisinés, Alain Pitault vous dévoile sous forme d’encyclopédie ses conseils pour les plantations et la culture de votre potager. L’auteur propose également quelques idées personnelles pour vous permettre d’utiliser avec astuce vos récoltes et en faire de bons petits plats faciles à réaliser par tout un chacun.

Nous accompagnons ce magnifique livre d'un kit de petits outils pour démarrer vos cultures.

France Bleu Elsass vous offre votre kit de jardinage

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 31 mars 2019 à minuit.