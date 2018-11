Gagnez vos livres pour préparer un Noël à l'alsacienne avec France Bleu Elsass

Strasbourg, France

"Petits et Grands Gourmands, je vous révèle mes recettes les plus savoureuses… Les parfums de noisettes, de coco et de chocolat titillent déjà mes narines… Petits alsaciens, Bouchées aux noix cuisent doucement au four. Mon petit frère roule des Knirpfels à la vanille entre ses doigts. Ma petite sœur découpe de jolies licornes. Tata confectionne des sapins tout chocolat, sans oléagineux. Miam… Maman monte un joli décor avec des vitraux de bonbons colorés. Papa chaparde un Leckerli au café et Mémé Denise, grignote une spécialité au thé. Mamie nous lit une belle histoire… Ce Grimoire magique, vous réserve bien des surprises, mais chut… c’est un secret… Chers Amis, nous allons pénétrer dans la Magie de Noël... Votre petit Hans."

Françoise Klein est l'auteur de "Recettes de petits gâteaux et bredele d'Alsace" chez I.D. L'édition.

D'où viennent les traditions de Noël ? Quels sont les sept pays de Noël ? Comment décorer ma table, ma cheminée ou ma porte pour fêter un Noël alsacien, un Noël suédois ou anglais, préparer un goûter de la Saint-Nicolas ou un brunch de Noël ? Idées de déco, de menus, de recettes, trucs et astuces pour préparer les fêtes.

Yolande Haag est l'auteur de "Bonheurs de Noël, ambiances d'Alsace et d'ailleurs" aux éditions Pierron.

