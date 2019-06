Gagnez votre parcours Constellations Orange avec France Bleu Lorraine et la vile de Metz

Metz, France

"Parcours Constellations Orange" une visite guidée sur quelques lieux du parcours "Pierres Numériques" pour profiter du patrimoine messin.

Nous vous offrons l'apéritif, la mise à disposition de "coachs numériques", munis de tablettes Orange avec lien vers les applications "Histoires de Metz" et "Constellations de Metz" et nous ferons appel à un artiste (via FaceTime, Skype ou autre dispositif) qui vous expliquera une de ses œuvres pour davantage d'interactions. La Ville de Metz ouvre les lieux et met à disposition un médiateur (pour expliquer les différentes œuvres) et un médiateur patrimonial (pour parler du patrimoine messin).

Gagnez votre parcours Constellations Orange avec France Bleu Lorraine et la ville de Metz

Nous vous offrons votre parcours pour deux personnes, à la date de votre choix (à préciser dans le module de jeu). Il suffit de vous inscrire dans le module ci-dessous, vous avez jusqu'au 1er septembre 2019 minuit pour participer.

Votre itinéraire :

départ à 21h30 place d'Armes J.F.-Blondel avec apéritif proposé par Orange,

21h45 : visite de l'installation immersive "Perspective", place d’Armes J.-F. Blondel,

22h15 : visite de l'œuvre "Constellations" pointe Fabert ; puis de l'œuvre "Mécanique Discursives", Moulin des Thermes du Jardin Fabert ; puis de l'œuvre "Liminal Scope" sur l'ancien transformateur électrique du Jardin Fabert ; puis de l'œuvre "Frame Perpective" à la Maison de la Région,

23h15, début du nouveau mapping "Morphosis", création de Vincent Masson.

Ces visites guidées ont lieu les 1er jeudis du mois (juillet, août et septembre) : jeudi 4 juillet (21h30) ; jeudi 1er août (20h30) ; jeudi 5 septembre (19h30).