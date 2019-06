Gagnez votre Pass famille au zoo d'Amnéville avec France Bleu Elsass

Amnéville, France

Le Parc Zoologique d’Amnéville est la réalisation d’un rêve d’enfant : la passion du monde animal, Michel LOUIS la reçut comme un coup de foudre à l’âge de 4 ans en visitant la ménagerie d’un grand cirque français. Enfant, adolescent, puis étudiant, Michel passait tous ses temps libres dans les zoos, bien décidé à monter le sien, un jour. L’idée du “zoo d’Amnéville” remonte à 1978. Il faut dire que le projet ne rencontra, au départ, que scepticisme et hostilité : personne n’y croyait hormis le docteur Jean KIFFER qui fut le seul bouclier de Michel LOUIS et Jean-Marc VICHARD, ces deux jeunes fous qui osaient aller à contre-courant ! Mais la détermination de Michel et Jean-Marc vint à bout de toutes les difficultés, et le 28 juin 1986 le Parc Zoologique d’Amnéville ouvrait ses portes.

En 2019, le zoo s’étend sur 18 hectares, compte 2.000 animaux originaires des cinq continents et appartenant à 360 espèces différentes. Découvrez également les spectacles animaliers avec les tigres, les otaries, les manchots, les loups, les hippoppotames, les perroquets, les rapaces...

