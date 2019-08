Gagnez votre Pass Famille pour LA MER DE SABLE à Ermenonville

Ermenonville, France

A gagner dans LA BARAQUAQUIZZ du 19 au 23 août / 11h - 12h

LA MER DE SABLE :

Un cadre unique

Une situation privilégiée entre un site naturel de 45 hectares, l’île de France et la Picardie

La Mer de Sable est implantée sur un site naturel de 45 hectares dont 20 hectares de dune au coeur de la forêt.

3 univers à parcourir

L’aventure commence aux portes du Mexique, une terre de fêtes et de surprises, puis se prolonge dans la Jungle et à travers le Far West.

Dépaysement garanti

30 attractions et activités ludiques

2/3 des attractions sont accessibles à partir de 90 cm, seuls ou accompagnés, sans oublier les sensations fortes pour les plus téméraires !

3 grands spectacles

Cascades, effets spéciaux et comédie à West City avec l’incontournable Willy West Show. Voltige et chevauchées équestres dans le Tournoi des 3 Nations au coeur du Corral.

Effets spectaculaires pour la mythique Attaque du Train sur la dune.

Non loin du saloon, cow-boys et indiens vous donnent rendez-vous pour revivre l’aventure du Far West. Lancez-vous dans la Ruée vers l’Or, suivez la Piste de l’Ouest, affrontez la descente vertigineuse du Cheyenne River, les sursauts du Tiger Express, les virages de Bandidos et les remous de la Rivière Sauvage !

Epouvantable MER DE SABLE

Le parc se transforme et se met aux couleurs d’Halloween tous les week-ends, dès le 5 octobre et pendant les vacances de la Toussaint du 28 octobre au 3 novembre. Attractions et spectacles revisités, affreux personnages et animations monstrueuses pour toute la famille.

Jouez dans la BARAQUAQUIZZ du lundi 19 au vendredi 23 août de 11h à 12h

3 candidats au 03 20 55 89 89

Engrangez le maximum de points avec les questions Quizz et la question musicale, ayez le plus haut score et emportez votre Pass Famille (2 adultes et 2 enfants ou ados) pour votre entrée à LA MER DE SABLE.

Bonne Chance !

Historique de LA MER DE SABLE

Dans son cadre naturel exceptionnel en pleine forêt d’Ermenonville, la Mer de Sable séduit petits et grands depuis plus de 50 ans.

A l’origine de cette aventure, un homme, Jean Richard, célèbre pour son rôle de Commissaire Maigret sur le petit écran.

Il créé d’abord un zoo à Ermenonville avant d’inaugurer le premier parc à thèmes de France en 1963 avec Maurice Chevalier en invité d’honneur. Année après année, le parc s’est enrichi de nouvelles attractions, de nouveaux spectacles et de nouveaux décors pour devenir le terrain d’aventures le plus dépaysant aux portes de Paris !

La Mer de Sable a intégré le groupe Looping en 2015. Depuis le site ne cesse d’innover en accordant une attention particulière aux enfants et à la satisfaction de ses visiteurs.

Wanted Desesperados - La Mer de Sable

Fiesta mexicaine - La Mer de Sable

- La Mer de Sable

- La Mer de Sable

L'attaque du train - La Mer de Sable

- La Mer de Sable

- La Mer de Sable

Epouvantable Mer de Sable

Restauration

À la Mer de Sable, tous les choix sont permis pour satisfaire les petites faims comme les gros appétits. Cafétéria, restauration rapide, sandwicheries et kiosques gourmands aux quatre coins du parc.

LE SALOON présente cette saison sa nouvelle carte en restauration rapide. Tendance American food.

L’HACIENDA accueille les aventuriers sur sa terrasse face à la dune pour un dépaysement garanti.

Saveurs mexicaines à l’honneur avec le « Chili con carne » !

POCA’PETITO propose une formule sandwicherie à emporter ou à consommer en terrasse.

AU CROQ’JUNGLE et AU CHIKABAR, burgers, frites, salades, pizzas ou hot dogs au menu !

Pour y aller :

• De Lille (2h00) Autoroute du Nord A1, sortie 8 Senlis, RN 330, direction Meaux.

• La Mer de Sable

Route Nationale 330

60950 Ermenonville

• Parking gratuit

Ouverture : chaque jour en août 10h30 - 19h

Les week-ends de septembre 10h - 18h

Les week-ends d'octobre et les 28, 29, 30 et 31, et les 1er, 02 et 03 novembre pour EPOUVANTABLE MER DE SABLE 10h-18h

Infos + ICI merdesable.fr